Garry Rodrigues, Galatasaray'a Gelmek İçin 4 Milyon Liradan Vazgeçti

Galatasaray'daki ilk maçında beğeni toplayan Garry Rodrigues'in, sarı-kırmızılı takıma gelmek için Yunan ekibi PAOK'ta 4 milyon lirasını bıraktığı ortaya çıktı.

Garry Rodrigues, Galatasaray'a Gelmek İçin 4 Milyon Liradan Vazgeçti

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues'in sarı kırmızılı takıma gelmek için 4 milyon liralık alacağını bıraktığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; PAOK Başkanı Savvides de oyuncusu için 5 milyon Euro istedi. İstenen bedel Galatasaray'a fazla geldi. Bu aşamada Rodrigues devreye girdi, Sözleşmesinde yazan "Bir sonraki transferinden oyuncu yüzde 20 pay alır" maddesinden, Galatasaray'a gitmek adına feragat etti.

TOPLAMDA 4 MİLYON EURO

Üstüne üstlük PAOK'ta olan 300 bin Euro'luk alacağından da vazgeçti ve rest çekip antrenmanlara çıkmadı. Kısaca Rodrigues Galatasaray'a gelmek adına PAOK'ta tam 1 milyon Euro (4 milyon TL) bıraktı.


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