Garnizon Komutanı Yıldız'dan Rektör Aydın'a Ziyaret

Kastamonu Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a, iadeyi ziyarette bulundu.



Ziyarette üniversite ve Kastamonu hakkında görüşler paylaşılarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.



Rektör Aydın, ziyaretin ardından Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıldız'a hediye takdim etti.