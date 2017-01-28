İzleyen herkesin eğlenceye doyacağı "Garfield Yeni Yıl Hikayesi", TİM Fettah Aytaç sahnesinde sizlerle...



"7'den 77'ye herkesin sevgilisi Garfield, yeni yıla özel yepyeni bir müzikal ile sizlerle... İzleyen herkesin eğlenceye doyacağı bu çocuk müzikalinde, benzer gösterilerde kullanılan playback oyun yöntemi kullanılmamıştır. Tüm oyun canlı olarak sahnelenmektedir.



Bu müzikal için hazırlanmış muhteşem danslar, özel kostümler, ses, ışık efektleri, zengin oyuncu ve dansçı kadrosuyla Garfield ve sevimli arkadaşı Odie ile birlikte yeni yıl coşkusunu doya doya yaşayacaksınız.



Garfield, yaratıcısı Jim Davis tarafından ilk olarak 19 Haziran 1978'de yaşamımıza girdi. 41 gazetede yer alan Garfield hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı ve 1981'e gelindiğinde Garfield 3 yaşındayken tam 850 gazetede yer almayı başardı. 2002 yılında Garfield dünyanın en çok tanınan kedisi oldu ve tam 2,570 gazetede yer aldı. Garfield'ı okuyanların sayısı ise 263 milyon kişiyi buldu. Garfield, 2004 yılında ise 2,600 gazetede, 2007 yılında 2,580 gazetede yer aldı ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda en çok yer alan karikatür karesi olarak tarihe geçti.



Günümüzde, dünyanın en tanınmış ve en tembel sevimli kedisi olarak popülerliğini her geçen gün yaygınlaştırmakta olan, esprileri ile büyük küçük herkesin gönlünde taht kuran Garfield, yine dünyada yaklaşık 260 milyon kişinin takip ettiği sevimli çizgi karakter ve kahraman halini aldı.



Ülkemizde de Garfield'in çizgi film dizisi özellikle çocuklar tarafından takip edilen Cartoon Network TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Garfield markası, ülkemizde giyimde, oyuncakta, okul ve kırtasiye malzemelerinde ve daha pek çok üründe çocuklar tarafından tercih ediliyor. Aynı zamanda Garfield'ın kitap satışları da devam ediyor.



Garfield Sahne Gösterisi Türkiye lisans hakkı Altınok Tiyatrosu'na aittir."