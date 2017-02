Litvanya'nın esrarengiz ve dahi çocuğu Gardens of God, 3 Şubat'ta Ankara'ya geliyor.



"Maceo Plex'in plak şirketi Ellum'un göz bebeği, elektronik müziğin Doğu Avrupa'daki öncülerinden Gardens of God, izleyenlere sürprizlerle dolu bir gece vadediyor. Son yaptığı setiyle Resident Adviser'ın günün en iyi seti listesinde kendisine yer edinen Gardens of God elektronik müzikle uzaktan yakından alakalı herkesin sahnede mutlaka görmesi gereken bir isim."