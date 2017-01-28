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Garanti'ye "En İyi Nakit Yönetimi" Ödülü
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Garanti'ye "En İyi Nakit Yönetimi" Ödülü

Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından verilen "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" ödülüne layık görüldü.

Garanti'ye

Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından verilen "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamada, Garanti Bankası'nın ödülü, geçen senenin ardından bir kez daha alarak, aynı başarıyı iki yıl üst üste tekrarladığı aktarıldı.

Açıklamada, Garanti Nakit Yönetimi Biriminin, ürün çeşitliliği ve pazar payı gibi farklı kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda, başta tedarik zinciri, tahsilat ve ödeme çözümleri olmak üzere sunduğu geniş ürün yelpazesiyle ödülü almaya hak kazandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, daha önce birçok kez, Türkiye'nin nakit yönetiminde en iyi banka seçilen Garanti'nin, Global Finance dergisi tarafından geçen sene olduğu gibi yine ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Erbil, "Bankamız, müşteri ihtiyaçlarını özenle analiz ederek nakit yönetimi alanında en iyi hizmeti veriyor. Nakit yönetimi çözümlerimizle, sadece kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerimize değil, KOBİ'lere ve hatta bireysel müşterilerimize de yeni ve katma değerli hizmetler sunarak, onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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