Garanti Kredi Kartlarından Sömestir Kampanyası

Garanti Bankası, kredi kartına sahip müşterilerine sömestir kampanyası düzenliyor.



Garanti bankasından yapılan açıklamaya göre, "Bonus" üye işyerlerinden 31 Ocak tarihine kadar yapılacak giyim, kırtasiye, oyuncak ve eğlence merkezlerindeki her 100 lira ve üzeri harcamaya 10 lira, toplamda 30 lira bonus hediye edecek. Kart sahipleri kampanyaya BonusFlaş üzerinden katılabilecek.



Miles&Smiles kullanan müşteriler, sömestir tatilinde yurt içi ve yurt dışında toplam 1500 mil hediye kazanabilecek. Tatilde yurt içi ve yurt dışındaki otel, restoran, duty free, seyahat acentaları ve araç kiralamada, her 150 lira ve üzeri harcamaya 200 mil, toplamda ekstra 1000 mil hediye edilecek. Kampanyaya BonusFlaş'la katılanlar ise ekstra 1500 mil kazanacak.



Sömestirde, oyuncak, kırtasiye ve eğlence harcamalarında toplamda 1000 mil hediye kazanılabilecek. Miles&Smiles kredi kartıyla yapılacak oyuncak, kırtasiye ve eğlence harcamalarında, her 100 lira ve üzeri harcamaya 200 mil, toplamda ekstra 1000 mil hediye edilecek.



American Express Card ile 5 Şubat'a kadar dünyanın seçkin kayak merkezlerinde yüzde 10 indirim, toplamda 150 lira indirim hediye edilecek.