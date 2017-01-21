Garanti, Ftse4good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde

Garanti Bankası, ilk defa bu sene hayata geçirilen FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde yer aldı.



Garanti Bankasından yapılan açıklamaya göre, Londra Borsası ve Financial Times'ın ortak sahipliğindeki bağımsız organizasyon FTSE, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim konusundaki performanslarını FTSE4GOOD ile ölçüyor.



Buna göre Garanti Bankası, ilk defa bu sene hayata geçirilen FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinde yer almayı başardı.



FTSE4GOOD, sorumlu yatırım yapmak isteyen yatırımcıların baktıkları dünya çapında önemli endekslerden biri olarak kabul ediliyor.



Şirketler analiz sürecinde etik hususlar, yönetişim, finansman, çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi başlıklarda değerlendirilerek endekse dahil ediliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin ilk yılında dünya standartlarında kabul gören çevresel, sosyal ve yönetim uygulamalarıyla 23 ülkeden 457 şirketin oluşturduğu bu endekste yer almanın kendilerini gururlandırdığını bildirdi.



Sürdürülebilirliğin Garanti Bankası'nın kurum kültürünün ve iş modelinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu aktaran Edin, "Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak üzere çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kurulduğundan bugüne BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olan Garanti, 2015 ve 2016 yıllarında, küresel çapta göstergesi olarak kullanılan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde Türkiye'den tek şirket olarak yer alıyor.