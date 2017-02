Garanti'den "Şubata Özel" Fırsatlar

Garanti Ödeme Sistemleri, şubat ayında Sevgililer Günü kampanyalarıyla Garanti kredi kartlarına sahip müşterilerine özel alışveriş imkanları sunuyor.



Garanti Ödeme Sistemlerinden yapılan açıklamaya göre, Bonus üyesi iş yerlerinden 28 Şubat tarihine kadar yapılacak ilk 100 lira ve üzeri alışverişten sonraki her 100 lira ve üzeri market, elektronik, giyim, kozmetik ve kuyum alışverişlerine 10 lira, toplamda ise 50 lira bonus hediye edilecek. Kampanyaya BonusFlaş'la katılanlar 60 lira bonus kazanacak.



Miles&Smiles kredi kartı sahipleri, 28 Şubat tarihine kadar giyim, kozmetik, elektronik, aksesuar ve kuyum sektörlerinde yapacakları her 150 lira ve üzeri harcamadan ekstra 200 mil, toplamda ekstra 2 bin mil kazanacak.



Kampanyaya BonusFlaş'la katılan müşteriler ise her 150 lira ve üzeri alışverişten ekstra 300 mil, toplamda ekstra 3 bin mil kazanma şansına sahip olacak.



American Express Card sahiplerine; 28 Şubat tarihine kadar yapacakları her 200 lira ve üzeri giyim, elektronik, kozmetik, aksesuar, kuyum, çiçek ve SPA harcaması için 10 bin Membership Rewards puan, toplamda 30 bin Membership Rewards puan hediye edilecek.



Kampanyaya BonusFlaş'la katılan müşteriler, son harcaması için 20 bin Membership Rewards puan, toplamda 40 bin Membership Rewards puan kazanacak.