Garanti Caz Yeşili: Uluslararası Caz Günü, Jasper Hoiby's Fellow Creatures

Danimarkalı kontrbas ve bas gitaristin yepyeni projesi Salon İKSV'de sizlerle...



Jazzwise dergisi tarafından Esbjörn Svensson Trio'dan beri en heyecan verici piyano üçlüsü olarak tanımlanan, ünlü caz davulcusu Mark Guiliana ile birlikte çalışan Phronesis'in kurucusu, dünyanın her yerinde cazın kutsanacağı bu gecede yepyeni projesi Fellow Creatures ile sahnede. En yenilikçi ve en şaşırtıcı projelerin çıktığı Londra caz sahnesinin genç ve yetenekli üyeleri Corrie Dick, Will Barry, Josh Arcoleo ve Jim Gold'u bir araya getiren projesi Jamie Cullum BBC Radio 2'de "fazlasıyla şen" olarak tanımladı. The Guardian ise ekip için "kalender bir sokak grubundan ritim büken ve serinleten çalımlar" diyor.



Sahnede evrim geçiren enerjileriyle, groove dolu bir gece.



