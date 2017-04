Garanti Caz Yeşili: Uluslararası Caz Günü Konserleri - Ülkü Aybala Sunat ve Elif Çağlar

16: 00 – 17: 00 Ülkü Aybala Sunat



Zorlu PSM, Uluslararası Caz Günü'nü özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Önce Ülkü Aybala Sunat, sonra da Elif Çağlar'ın sahne alacağı ücretsiz konserler, 30 Nisan'da PSM Amfi'de!



2000'de Konya Selçuk Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun olan Ülkü Aybala Sunat, Konya'da çeşitli mekanlarda şarkı söylemeye ve Konya Musiki Derneği'nde şef Yaşar Kaltakçı önderliğinde sahne almaya başladı. Hem solist hem de korist olarak sahneye çıktığı bu konserlerin akabinde kurduğu S5 adlı grupla Konya ve Ankara'da konserler verirken 2007'de Nardis Caz Vokal Yarışması'nda Nardis Özel Ödülü kazandı. Kapadokya Caz Günleri gibi etkinliklerde de sahne alan Sunat; Eylül Biçer'le "Jeff Buckley Şarkıları", Nilüfer Verdi "Knidost", Ediz Hafızoğlu "Nazdrave" ve Social Inclusion Band gibi birçok projede çalışmalarını sürdürüyor. Solo albümü Artiz Kahvesi'ni de Eylül Biçer'in prodüktörlüğünde Kabak & Lin etiketiyle yayınlayan müzisyene albümde Eylül Biçer (gitar), Volkan Topakoğlu (bas) ve Erdem Göymen (davul) eşlik etti.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde caz kompozisyonu eğitimi alan ve 2002'de Bagdat Avenue'yla 1-10 isimli albümü yayınlayan Elif Çağlar; yüksek lisans eğitimi için gittiği New York, Queens College bünyesindeki The Aaron Copland School'dan ödülle mezun oldu. New York'taki 55 Bar, Nublu ve The Knitting Factory'nin yanı sıra Uluslararası İstanbul Caz Festivali, Akbank Caz Festivali, Bratislava Caz Günleri, Priştine Caz Festivali, One Love Festivali ve Lüksemburg Autumn Leaves Caz Festivali gibi dünyanın farklı yerlerinde birçok prestijli mekan ve festivalde sahne aldı. 2011'de ilk solo albümü M-U-S-I-C'i Nu-Dc Records etiketiyle yayınlayarak hem Türkiye'de hem de uluslararası çapta başarılı bir işe imza atarken Türkiye'nin söz-müzik ve aranjmanlarının tamamını kendisi yapan ilk kadın caz vokalisti olmayı başardı. Mayıs 2015'te yayınlanan 2. albümü Misfit'te ise kendisine dünyaca ünlü caz müzisyenleri Aaron Parks, Harish Raghavan ve Eric Harland eşlik etti.



30 Nisan Uluslararası Caz Günü, Ülkü Aybala Sunat ve Elif Çağlar'ın PSM Amfi'de sahne alacağı ücretsiz konserlerle Zorlu PSM'de kutlanacak!



Mekan : Zorlu Center PSM



