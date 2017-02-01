Garanti Caz Yeşili: Hindi Zahra

Fas asıllı sanatçı Hindi Zahra, 1 ve 2 Şubat'ta yeniden Babylon'da....



Caz ve dünya müziğini benzersiz bir şekilde harmanlayan Hindi Zahra yeniden Babylon'da sevenleriyle buluşuyor. Geçtiğimiz yıllarda Babylon ve Babylon Presents konserleriyle büyük ilgi gören yetenekli sanatçı, kendine özgü üslubunu, caz ve Fas kökenlerinden gelen enstrümanlarla zenginleştiriyor. Prodüksiyonunu ve aranjmanını tamamen kendisinin yaptığı albümü "Handmade"i 2010 yılında müzikseverlere paylaşan Hindi Zahra son albümü "Homeland"i 2015 yılında yayımladı.



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