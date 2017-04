Sıradışı jazz-rock topluluğu "Get the Blessing", 30 Nisan'da garajistanbul'da müzikseverlerle buluşuyor.



Radiohead ile 2016 yaz turnesinde geniş bir uluslararası hayran kitlesine sahip olan davulcu Clive Deamer, ve doksanların kült grubu Portishead'ten tanıdığımız Jim Barr'ında içinde yer aldığı sıradışı jazz-rock topluluğu "Get the Blessing", Garanti Caz Yeşili kapsamında Uluslararası Caz Günü'nde, 30 Nisan Pazar akşamı garajistanbul 'da!



Bugüne kadar 5 albüm yayınlayan, rock ve cazı mükemmel şekilde harmanlarken, bestelerinde punk enerjisini epeyce hissettiren topluluk için eleştirmenler; "çağdaş cazın ağır topları" derken, Time-Out tarafından çağdaş cazı trip hop ile buluşturan en iyi caz topluluğu, BBC Music tarafından ise caz dünyasını yeniden şarj eden grup olarak adlandırılıyorlar.



Son albümleri Astronautilus, topluluğun oluşumunda önemli bir rol oynayan ve 2015 senesinde kaybettiğimiz cazın büyük ustası, saksafonist, trompetçi, kemancı ve besteci Ornette Coleman'a ithaf edilmiş. 17 yıllık birikimlerinin ardından hala orijinal yapısını koruyan Get the Blessing ile, saksafonda Jake McMurchie'yi, trompette Pete Judge'ı, davulda Clive Deamer, ve basta Jim Barr'ı dinlemek ve ancak sahnede açtıkları gerçek yüzlerini görmek için bu konseri kaçırmayın.



Saksafon: Jake McMurchie



Trompet: Pete Judge



Davul: Clive Deamer



Bas: Jim Barr



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 30.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Garanti Caz Yeşili: Get the Blessing



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır