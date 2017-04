Garanti Caz Yeşili: Dianne Reeves

Bugüne kadar toplam 5 Grammy kazanan dünyaca ünlü caz şarkıcısı Dianne Reeves, kariyerinin 40. yılında eşsiz yorumuyla Garanti Caz Yeşili kapsamında 18 Nisan 2017'de hayranlarıyla Zorlu PSM sahnesinde buluşuyor!



Gençlik yıllarında Şikago'da trompetçi Clark Terry tarafından keşfedilen, solo kariyerine ise 1987 yılında yayınladığı kendi ismini taşıyan albümüyle başlayan ve günümüze kadar birbirinden başarılı toplam 18 albüm yayınlayan Dianne Reeves, müzik otoritelerince Dinah Washington ve Carmen McRae gibi caz müziğin efsane isimlerinin izinden giden bir ses olarak tanımlanıyor.



Toplam 6 dalda Akademi Ödülü adaylığı bulunan George Clooney filmi Good Night, and Good Luck'ta caz şarkıcısı olarak canlandırdığı rolle hafızalara bir kez daha kazınan ABD'li sanatçı, bu filmde seslendirdiği şarkıyla En İyi Caz Vokali dalında Grammy kazandı.



Norah Jones ve Aretha Franklin gibi dev isimlerle çalışan efsanevi yapımcı Arif Mardin'le çalıştığı 2003 tarihli stüdyo albümü A Little Moonlight'la En İyi Caz Vokal Performansı dalında bir Grammy daha kazanan Reeves, bu ödülü ilk kez 2001 yılında canlı albümü In the Moment – Live In Concert'la kazandı.



Güçlü yorumuyla başarısını günümüzde de sürdürmeye devam eden Dianne Reeves, son olarak 5 yıl aradan sonra yayınladığı Beautiful Lie'la 2015 yılında bir kez daha Grammy kazandı. Sanatçı, kariyeri boyunca Wynton Marsalis, Stanley Turrentine, Lenny White. Billy Childs, Harry Belafonte, Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway, Esperanza Spalding. Paul Simon, James Taylor ve Bobby McFerrin gibi isimlerle farklı proje ve albümlerde çalışma şansını yakaladı.



Güçlü yorumuyla dünya caz sahnesine damgasını vuran 5 Grammy sahibi Dianne Reeves, 18 Nisan 2017'de hayranlarıyla Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Zorlu PSM sahnesinde buluşacak!



Dianne Reeves - Vokal



Peter Martin - Piyano



Romero Lubambo - Gitar



Reginald Veal - Kontrbas



Terreon Gully - Davul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center PSM



Başlangıç Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Garanti Caz Yeşili: Dianne Reeves



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır