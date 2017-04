Garanti Caz Yeşili: Colin Stetson, Babylon'da sizlerle...



Colin Stetson



Multi-enstrümantalist Colin Stetson, modern ve deneysel üretimleriyle 30 Nisan Uluslararası Caz Günü'nde Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Babylon'da. Colin Stetson; Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers, Animal Collective, Hamid Drake, LCD Soundsystem, The National, Angelique Kidjo, Fink ve David Gilmore gibi isimlerle birlikte, işin hem mutfağında hem sahnesinde yer aldı. Bas-saksofonuyla "circular breathing" (dairesel nefes) tekniği kullanarak eşsiz bir müzik geliştiren Colin Stetson, tek başına orkestra hissi yaşatıyor. Avangart cazın klasik ritimlerinden aldığı ilhamla dark metal, post-rock ve modern elektronik elementlerin sınırında geziniyor.



MadenÖktemErsönmez Sarp Maden, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'den oluşan modern caz üçlüsü MadenÖktemErsönmez, 30 Nisan Pazar akşamı Colin Stetson'ın performansı öncesi Babylon'da. MadenÖktemErsönmez, birbirinden farklı birçok müzikal tarzın anlamlı ve heyecan verici bir bütün oluşturmasından ilham alıyor. Jazz, rock ve blues üçgeninde ortaya çıkan üretimleri, drum'n bass, punk gibi birçok farklı müzik türüne de dokunuyor. Kendilerine özgü müzik tarzı, yaratıcılıkları, enstrümanlarındaki ustalıkları ve Quartet Muartet dönemlerine uzanan birlikteliklerinin getirdiği deneyimle sürükleyici bir performans vaat ediyor.



Sarp Maden - Gitar, Elektronikler



Volkan Öktem - Davul



Alp Ersonmez - Bas



Akış



20.00 Kapı Açılış



20.30 MadenÖktemErsönmez



21.30 Colin Stetson



Garanti Bankası'na ait kredi kartı kullanıcılarına %20 indirim!



*Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Garanti Caz Yeşili: Colin Stetson



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır