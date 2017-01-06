Garanti Bankasına Kkdf İncelemesi

Garanti Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 15,9 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.



Garanti Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlendiği belirtildi.



Banka adına düzenlenen rapor ve tebliğ edilen tahakkuk fişiyle 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faiziyle birlikte toplam 15 milyon 859 bin 749,78 TL talep edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu raporla ilgili olarak bankanın tüm yasal haklarını kullanılacağı ve konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.