Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Kardemir Karabükspor evinde Bağcılar Belediyespor’u 79-65 mağlup etti.

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Kardemir Karabükspor evinde Bağcılar Belediyespor'u 79-65 mağlup etti.

İlk çeyreği 7 sayı farkla 20-13 üstün kapatan Karabük ekibi devre arasına 34-29 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte baskısını arttıran ev sahibi Kardemir Karabükspor periyotu 57-50 tamamladı. Son çeyrekte oldukça çekişmeli geçen mücadelede Kırmızı-Mavili ekip sahadan 79-65 galip ayrıldı. - KARABÜK

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