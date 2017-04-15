Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Kardemir Karabükspor evinde Bağcılar Belediyespor’u 79-65 mağlup etti.
Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Kardemir Karabükspor evinde Bağcılar Belediyespor'u 79-65 mağlup etti.
İlk çeyreği 7 sayı farkla 20-13 üstün kapatan Karabük ekibi devre arasına 34-29 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte baskısını arttıran ev sahibi Kardemir Karabükspor periyotu 57-50 tamamladı. Son çeyrekte oldukça çekişmeli geçen mücadelede Kırmızı-Mavili ekip sahadan 79-65 galip ayrıldı. - KARABÜK
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