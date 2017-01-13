Garanti Bankası Paragaranti Müşterilerine Şifre Sıfırlama Postası Gönderdi!

Garanti Bankası tarafından yollanan yanlış e-posta müşterileri tedirgin etti!





12 Ocak 2017 saat 00: 10 da yaşadığım bir olaydır. Garanti bankası uygulaması olan paragaranti.com'u finansı takip etmek için kullananlardanım. Garanti Bankasını da aktif olarak kullanmaktayım. Ama saat 00: 10'da gelen bir e-posta ile tedirgin oldum. Fotoğrafta görüldüğü üzere paragaranti tarafından yollanan Şifre Sıfırlama Talebi geldi. Ben böyle bir şifre talep etmedim. Hemen garanti bankası müşteri hizmetlerini 444 0 333 numaralı telefondan aradım.



İnternet bankacılığı yetkilisine bağlandığımda sorun anlaşıldı ve içim rahatladı.



Garanti Bankası Paragaranti Müşterileri Dikkat!



Müşteri temsilcisinin vermiş olduğu bilgiye göre :"Paragaranti.com sisteminin yenilendiğine dair bir e-posta yollayacaktık yanlışlık ile mail veritabanımızda bulunan tüm müşterilere şifre sıfırlama e-postası gönderdik" dedi. ve ekledi"gönderilen e-postayı dikkate almayınız"



Banka tarafından yollanan e-posta SPAM klasörüne düşmesi de dikkatlerden kaçmadı..



Garanti Bankası yaklaşık 20 saat sonra konu ile ilgili aşağıdaki açıklamayı paylaştı ;



Çocuklara Hediye Seçerken Güvenliği Göz Ardı Etmeyin



http://www.teknotalk.com/garanti-bankasi-paragaranti-musterilerine-sifre-sifirlama-postasi-gonderdi-52667/