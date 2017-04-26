Garanti Bankası'ndan İlk Çeyrekte 1,5 Milyar Lira Net Kar

Garanti Bankası bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 536 milyon 636 bin lira net kar elde etti.



Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Garanti'nin aktif büyüklüğü 328 milyar 691 milyon 782 bin liraya ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 269 milyar 255 milyon 793 bin lirayı aştı.



Garanti Bankası bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 536 milyon 636 bin lira net kar elde ederken, bankanın özkaynak karlılığı yüzde 18,9, aktif karlılığı ise yüzde 2,1 seviyelerine yükseldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, 2017 yılına temel bankacılık faaliyetleri kaynaklı güçlü bir başlangıç yaptıklarını bildirdi.



Erbil, tüketici kredilerinde liderliklerini sürdürürken, 2017 yılının ilk üç ayında TL işletme kredilerini yüzde 14 büyüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bugün, Kredi Garanti Fonu kapsamında kullandırdığımız kredi tutarı 10 milyar lirayı aştı. Güçlü sermayemiz ve çeşitlendirilmiş fonlama kaynaklarımızla ekonomiye destek olmaya devam ediyoruz. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 6 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki Eurobond ihracı, dünya piyasalarında çalkantıların yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye ve Garanti'ye duyulan güvenin de önemli bir göstergesi. 19 binden fazla çalışanımız ve Türkiye'nin her ilindeki şube ağımızla müşterilerimizin yanındayız. 20 yılı aşkın süredir dijital dönüşümün öncüsü olarak bugün bankacılık hizmetini müşterilerimizin ayağına götürme noktasına ulaştık. İşlemleri şubeye gitmeden hızla yapabilmenin yanı sıra, uzmanlık gerektiren alanlarda doğrudan özel danışmanlık hizmeti almanın ayrıcalığını da yaşatıyoruz. Ödeme sistemleri dünyasında BonusFlaş ile başladığımız dijitalleşme yolculuğuna, KOBİ işyerlerimize özel Garantili İşler web platformuyla devam ediyoruz. Ayrıca tarımda dijitalleşmeye yönelik finansman dönemini de başlattık.



Garanti'nin çalışmalarının uluslararası çevrelerden de takdir görmesi gurur verici. Projelere sağladığımız finansmanla Global Finance tarafından 'Türkiye'nin En İyi Yatırım Bankası' seçildik. Çevresel, sosyal ve yönetişim konusundaki performansımızla FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne girmeye hak kazandık. Kadınların iş yaşamında daha aktif yer almasına ve ekonomiye katkıda bulunmasına verdiğimiz destekler ve insan kaynakları uygulamalarımızla 'Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girmeye hak kazanan Türkiye'den ilk ve tek şirket olduk. Tüm paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer katmak için çalışmaya devam ediyoruz."