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Garanti Bankası'na 15,9 Milyon Lira Ceza Talep Edildi
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Garanti Bankası'na 15,9 Milyon Lira Ceza Talep Edildi

Garanti Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 15,9 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

Garanti Bankası'na 15,9 Milyon Lira Ceza Talep Edildi

Garanti Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede 2011 yılı için bankadan aslı ve cezai faiziyle birlikte toplam 15,9 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

"TÜM YASAL HAKLAR KULLANILACAK"

Banka'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Bankamız adına düzenlenen rapor ve tarafımıza tebliğ edilen tahakkuk fişi ile 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15 milyon 859 bin 749,78 TL talep edilmiştir. Söz konusu raporla ilgili olarak Bankamızca tüm yasal haklar kullanılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir".

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