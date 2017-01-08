Garaj AMA #machinelearning
Her ayın ilk pazartesi akşamları buluşup soru sorduğumuz "Garaj AMA" Ocak ayında #machinelearning ele alıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi Machine Learning Yüksek Lisans programından 2 süper isim ve konunun meraklısı genç bir startup kurucusunu konuk ederek 3 kişi ile yapacağız.
1- Çağatay Yıldız
Boğaziçi'nde Bilgisayar bölümünde dersler veren ve dünyada Machine Learning üzerine yapılan konferanslarda okulu temsilen katılan yüksek lisans öğrencisi Çağatay Yıldız
http://cagatayyildiz.com/
2- Mert Yaşin
Machine Learning programının bir diğer genç yıldızı Mert Yaşin
3-Eril Ezerel
Anlatsın.com ile tanıdığımız Eril
Süper bir ekiple sizleri 9 Ocak Pazartesi akşamı 18.30 Kolektif Sanayi'ye bekliyoruz.
Soru-cevap ile bu dünyadaki gelişmeleri tartışacağımız #machinelearning'e bekliyoruz.
Gelmeden bakılası linkler :
https: //www.oreilly.com/ideas/the-current-state-of-machine-intelligence-3-0
https: //www.youtube.com/watch'v=uSUOdu_5MPc&
tldr
http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
http://www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html
Garaj Ama #machinelearning
Garaj AMA #machinelearningHer ayın ilk pazartesi akşamları buluşup soru sorduğumuz "Garaj AMA" Ocak ayında #machinelearning ele alıyoruz.
Garaj AMA #machinelearning