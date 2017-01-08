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Garaj Ama #machinelearning

Garaj Ama #machinelearning

Garaj AMA #machinelearningHer ayın ilk pazartesi akşamları buluşup soru sorduğumuz "Garaj AMA" Ocak ayında #machinelearning ele alıyoruz.

Garaj Ama #machinelearning

Garaj AMA #machinelearning

Her ayın ilk pazartesi akşamları buluşup soru sorduğumuz "Garaj AMA" Ocak ayında #machinelearning ele alıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Machine Learning Yüksek Lisans programından 2 süper isim ve konunun meraklısı genç bir startup kurucusunu konuk ederek 3 kişi ile yapacağız.

1- Çağatay Yıldız

Boğaziçi'nde Bilgisayar bölümünde dersler veren ve dünyada Machine Learning üzerine yapılan konferanslarda okulu temsilen katılan yüksek lisans öğrencisi Çağatay Yıldız

http://cagatayyildiz.com/

2- Mert Yaşin

Machine Learning programının bir diğer genç yıldızı Mert Yaşin

3-Eril Ezerel

Anlatsın.com ile tanıdığımız Eril

Süper bir ekiple sizleri 9 Ocak Pazartesi akşamı 18.30 Kolektif Sanayi'ye bekliyoruz.

Soru-cevap ile bu dünyadaki gelişmeleri tartışacağımız #machinelearning'e bekliyoruz.

Gelmeden bakılası linkler :

https: //www.oreilly.com/ideas/the-current-state-of-machine-intelligence-3-0

https: //www.youtube.com/watch'v=uSUOdu_5MPc&

tldr

http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html

http://www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html

Kaynak: Etkinlik.io

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