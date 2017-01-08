Garaj AMA #machinelearning



Her ayın ilk pazartesi akşamları buluşup soru sorduğumuz "Garaj AMA" Ocak ayında #machinelearning ele alıyoruz.



Boğaziçi Üniversitesi Machine Learning Yüksek Lisans programından 2 süper isim ve konunun meraklısı genç bir startup kurucusunu konuk ederek 3 kişi ile yapacağız.



1- Çağatay Yıldız



Boğaziçi'nde Bilgisayar bölümünde dersler veren ve dünyada Machine Learning üzerine yapılan konferanslarda okulu temsilen katılan yüksek lisans öğrencisi Çağatay Yıldız



http://cagatayyildiz.com/



2- Mert Yaşin



Machine Learning programının bir diğer genç yıldızı Mert Yaşin



3-Eril Ezerel



Anlatsın.com ile tanıdığımız Eril



Süper bir ekiple sizleri 9 Ocak Pazartesi akşamı 18.30 Kolektif Sanayi'ye bekliyoruz.



Soru-cevap ile bu dünyadaki gelişmeleri tartışacağımız #machinelearning'e bekliyoruz.



Gelmeden bakılası linkler :



https: //www.oreilly.com/ideas/the-current-state-of-machine-intelligence-3-0



https: //www.youtube.com/watch'v=uSUOdu_5MPc&



tldr



http://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html



http://www.nytimes.com/2016/12/14/magazine/the-great-ai-awakening.html