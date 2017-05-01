Gar Saldırısında Yaşamını Yitirenler, Emek ve Dayanışma Günü'nde Anıldı

BAŞKENT'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ'ın saldırısı sonucu hayatını kaybeden 102 kişiyle 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.



Ankara'da, Emek ve Dayanışma Günü'nde DİSK, KESK ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara Garı önünde anma töreni düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden kişilerin fotoğraflarının bulunduğu pano önünde düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşuyla başladı. Hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının da aralarında bulunduğu grup, '10 Ekim'i unutma unutturma', 'Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "Biz bugün bu barış güvercinlerimizin anıtı önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara söz veriyoruz. Katiller bulununcaya dek, arkasındakiler ortaya çıkıncaya dek onların yakasını bırakmayacağız" dedi. Grup, açıklamanın ardından tren garı önüne karanfil bıraktı. Bu arada, patlamada yaşamını yitiren avukat Uygar Coşgun'un 3,5 yaşındaki oğlu Sarp'ın da alana karanfil bırakması anma törenindekileri duygulandırdı.



- Ankara