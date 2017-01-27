Gaptarım ve Gapfood Fuarlarında Sağlık Hizmeti

Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM)" ile 13. Gıda Fuarı'nda (GAPFOOD) stant açtı.



Gaziantep Sanayi Odası tarafından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri desteğiyle Akort Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen fuarların açılışı, Gaziantep Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Vali Vekili Halil Uyumaz ile Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Abdulkadir Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya ve çok konuğun katılımı ile eşzamanlı düzenlenen fuarda açılan stantta, dileyen ziyaretçi ve katılımcıların ücretsiz tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılıyor, Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşılıyor.



Yaklaşık 200 firmanın katılımı ile Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen fuar, 29 Ocak 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Özel Sani Konukoğlu Hastanesi



Sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen ve dünya standartlarında hizmet verilen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.



SANKO Holding



SANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Dördüncü ve beşinci kuşağın işbaşında olduğu SANKO'da yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriliyor. - GAZİANTEP