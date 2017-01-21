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Gap Tarım ve Gap Food Kapılarını Açıyor
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Gap Tarım ve Gap Food Kapılarını Açıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık" (GAP TARIM) ile "13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj" (GAP FOOD) fuarları, 26 Ocak Perşembe günü ziyarete açılacak.

Gap Tarım ve Gap Food Kapılarını Açıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık" (GAP TARIM) ile "13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj" (GAP FOOD) fuarları, 26 Ocak Perşembe günü ziyarete açılacak.

Gaziantep'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Siirt ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu pekçok ilden 100'den fazla firmanın stant açacağı fuarlarda, tarım makinaları, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makinaları, yem katkı maddeleri ve gıda ürünleri sergilenecek.

Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarlar, 29 Ocak'a kadar gezilebilecek. Fuarlar kapsamında, çeşitli yarışmalarla forumlar yapılacak.

Sektörün en çok ziyaret edilen fuarları arasında yer alan organizasyona 50 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

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Güneydoğu Anadolu Projesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Istanbul, İstanbul, 26 Ocak, 29 Ocak, Kocaeli, Mardin