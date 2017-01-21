Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık" (GAP TARIM) ile "13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj" (GAP FOOD) fuarları, 26 Ocak Perşembe günü ziyarete açılacak.
Gaziantep'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Siirt ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu pekçok ilden 100'den fazla firmanın stant açacağı fuarlarda, tarım makinaları, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makinaları, yem katkı maddeleri ve gıda ürünleri sergilenecek.
Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarlar, 29 Ocak'a kadar gezilebilecek. Fuarlar kapsamında, çeşitli yarışmalarla forumlar yapılacak.
Sektörün en çok ziyaret edilen fuarları arasında yer alan organizasyona 50 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Gap Tarım ve Gap Food Kapılarını Açıyor
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık" (GAP TARIM) ile "13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj" (GAP FOOD) fuarları, 26 Ocak Perşembe günü ziyarete açılacak.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık" (GAP TARIM) ile "13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj" (GAP FOOD) fuarları, 26 Ocak Perşembe günü ziyarete açılacak.
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