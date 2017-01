Gap Tarım Fuarı

Sanko Holding'in iş makinaları sektöründe faaliyet gösteren kuruluşu MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Gaziantep'te yarın açılacak GAPTARIM Fuarı'nda MST markası ile Gaziantep'teki tesislerinde ürettiği MST 6 Plus bekoloder, mini ekskavatör ve teleskopik forkliftinin tanıtımını yapacak.



MST İş ve Tarım Makinaları, Gaziantep'teki modern üretim tesislerinde ürün geliştirme çalışmaları sonucunda Türkiye'deki iş makinesi operatörlerinin ihtiyaçlarına yönelik ürettiği 6 Plus Serisi bekoloderini müşterilerinin beğenisine sunacak. MST İş ve Tarım Makinaları, GAPTARIM Fuarında ayrıca 9 metre erişim mesafesi olan ST 9.35 telehandler ve 5,5 tonluk M55U mini ekskavatörünü sergileyecek. Yeni 6 Plus serisi bekoloderde operatör istek ve beklentilerine yanıt verecek şekilde yeniden tasarlanan arka joystickler, operatörlere hassasiyet gerektiren kazı, kaldırma, indirme gibi işlerde kolay kontrol imkanı sağlıyor.



Ayrıca üzerindeki özel amortisör sistemi ile birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen joystick konsolları, operatörün istediği konumda sabitlenerek daha ergonomik bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunuyor. MST 6 Plus bekoloderde kullanılan yenilenmiş klima ve kalorifer sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havalarda kabin içerisindeki ısının operatörün istediği dereceye getirilmesi sağlandı. MST 6 Plus bekoloderlerdeoperatör konforunun yüksek seviyede hissedilebilmesi için havalı süspansiyonlu operatör koltuğu standart olarak sunuluyor. Böylece uzun ve yorucu çalışma sürelerinin operatör üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmiştir.



MST 6 Plus serisi kazıcı yükleyicilerinin ağır şartlara göre tasarlanan güçlü ön bom yapısı, en zorlu koşullarda bile güvenli bir operasyon imkanı sunarken, tüm modellerde standart olarak sunulan 1,2 m kapasiteye sahip 6 işlevli yükleme kovası ile rakiplerine oranla her kepçede daha fazla malzeme yükleme verimliliği elde etmektedir. MST İŞ ve Tarım Makinaları, ayrıca Türkiye'nin tek teleskopik forklift üreticisi olarak 7 metreden 17 metreye kadar 7 çeşit modelde yük kaldırabilen MST telehandler (teleskopik forkliftlerini) ve 1.6 ton ile 5.5 ton arasında 5 ayrı modelde mini ekskavatörü Gaziantep'teki fabrikasında üreterek yurt içi ve yurt dışına satışını gerçekleştirmektedir.



MST 15 bin çalışanı ile hizmet veriyor



Sanko Holding, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları, finans, bilişim, sağlık, eğitim, gayrimenkul ve AVM sektörlerinde yaklaşık 15 bin çalışanıyla hizmet veriyor. Sanko'nun iş makinaları sektöründeki şirketi MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep'teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. Sanko çatısı altında MST markalı olarak üretilen bekoloder, teleskopik forklift (telehandler) ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge Merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütüyor. - GAZİANTEP