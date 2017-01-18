Ganos Dağındaki Yabani Hayvanlara Yiyecek Bırakıldı

Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce, Ganos Dağı'nda kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesi yaşayan yaban hayvanlarına yem ve yiyecek bırakıldı.



Ganos Dağı'nda günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle doğada yem bulmakta zorlanan karaca, tilki, çakal, tavşan, keklik, bıldırcın gibi yabani hayvanlar için yem ve yiyecek bırakıldı.



Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sert kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakılması için çalışma başlattıklarını söyledi.



Bu yıl kışın çok sert geçtiğini vurgulayan İnal, "Bizim de görev alanımız içinde bulunan av ve yaban hayatını destekleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda özellikle ilimizde Kartaltepe Tabiat Parkında ve civarlarında yaban hayatını destekleme çalışmaları yapıyoruz." dedi.



Doğal hayatı olumsuz etkileyen durumlara karşı önlem aldıklarını ve mesai harcadıklarını belirten İnal, şunları kaydetti:



"Sert kış şartlarında diğer canlılar gibi yabani hayvanlar da etkileniyor. Biz de bu etkilenmeyi minimuma indirme anlamında yabani hayvanların Ganos Dağı'nda yoğun olarak yaşadığı bölgelere yem ve yiyecek bıraktık. Ormanlık alanlara göletlerin olduğu bölgelere karma yem, fırın artıkları, kasap atıkları, saman gibi yiyecekler ve yemler bıraktık. Böylece yabani hayvanların telef olmalarını açlıktan ölmelerini engellemeye çalışıyoruz."