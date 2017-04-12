Gandalf'tan 'Oy Verin' Çağrısı

Yüzüklerin efendisi serisinde 'Gandalf' karakterine can veren ünlü İngili aktör Ian McKellen'ın Türkçe olarak 'koş Frodo, oy ver" dediği video sosyal medyada hızla yayılıyor. Bir dizi etkinliğe katılmak için Türkiye'ye gelen Ian McKellen, İstanbul'da geçirdiği bir hafta boyunca hayranları ile bir araya geldi. Geçen hafta İstanbul Film Festivali kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde "Sinema Sohbetine" katılan ünlü oyuncu, konuşmasına başlamadan önce elindeki kağıtta Türkçe yazan "koş Frodo, oy ver" yazısını okudu ve salonda alkışlar koptu.