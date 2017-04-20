Ganalılara Uygulamalı Tarım Eğitimi

Gana tarım heyetine, Erdemli ilçesinde "Bahçe bitkileri" konusunda eğitim verildi.



Antalya'da düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu kapsamında Türkiye'ye gelen 5 kişilik Ganalı tarım heyeti, eğitim amacıyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsüne geldi.



Ganalı heyete, İstanbul Ağaç Peyzaj A.Ş ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde, seracılık, süs bitkileri yetiştiriciliği, süs bitkileri hastalık ve zararlıları, karpuz ve kabak yetiştiriciliği, topraksız tarım ve bitki besleme konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



Eğitim kapsamında heyet, Mersin'deki süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliği yapılan seralar ve peyzaj alanlarını gezdi.