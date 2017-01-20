Ganalı Futbolcu: 'Fenerbahçe Keşke Beni İstese'

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin Antalya'da geçirdiği hazırlık kampında Arnavutluk'un Partizani Tiran takımıyla oynadığı maçta rakip futbolcu Caleb Ekuban'ın performansı dikkat çekmişti. Partizani Tiran'ın Chievo'dan kiraladığı Caleb Ekuban, Fenerbahçe'ye attığı golün ardından transfer söylentileriyle gündeme geldi.



Hakkında çıkan transfer iddialarıyla İtalya basınına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki Ganalı futbolcu ilginç sözler sarfetti. Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği yönündeki haberlere çok mutlu olduğunu söyleyen Ekuban, bunun gerçekleşmesini çok dilediğini fakat söylentiden ibaret olduğunu söyledi.



"FENERBAHÇE KEŞKE BENİ İSTESE"



Partizani Tiran futbolcusu Caleb Ekuban, Fenerbahçe'ye olacağı yönündeki söylentiler hakkında, "Keşke! Çok güzel olurdu geçrekten. Ancak bu çıkan haberler söylenti. Teklif alsam bu çılgın bir şey olurdu. Haberler için gerçekten mutlu oldum. Benim idolüm Messi. Kendimi geliştirmek istiyorum ve bunun için sıkı bir şekilde çalışıyorum." diye konuştu.



Caleb Ekuban bu sezon Arnavutluk Ligi'nde Partizani Tiran formasıyla attığı 9 golle gol krallığı listesinde ikinci sırada bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu Chievo'da ligde görev almazken, sırasıyla alt liglerde Südtirol, Lumezzane ve Renate takımlarında forma giydi. Son 3 sezonda toplamda 18 gol kaydetti.



