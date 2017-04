Ganalı Ampute Futbolcu Geçimini Tekstilden Sağlıyor

Trafik kazasında bacağını kaybeden Ganalı ampute futbolcu Richard Ekwam, 5 yıl önce geldiği Konya'da geçimini spor ekipmanları üreten tekstil atölyesinde çalışarak sağlıyor.



Protez bacak desteği ile yürüyebilen Ganalı 27 yaşındaki Richard Ekwam 8 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybettiğini belirterek, "Konya sakin bir şehir ve Konya'da yaşamaktan mutluyum. Türkiye güzel yani ben 4-5 senedir çok mutluyum. İki seneye bir memleketime gidiyorum, ailemi görüp geliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada benim çok arkadaşım var. Her zaman mutluyum ve Türkçeyi de yavaş yavaş öğreniyorum. Zaten ben İngilizce konuşuyorum. Konya'ya geldim, burada İngilizce bilen arkadaş yok. Onun için ben yavaş yavaş Türkçe konuşuyorum. Yavaş yavaş daha iyi olacak. Buraya da 2013 yılında başladım iyi kötü burada çalışıyoruz" dedi.



"Ampute futbol olmayınca zaten moralimiz bozuluyor"



2009 yılında Gana Ampute Milli Takımında oynadığını söyleyen Richard Ekwam, ampute futbolun kendisine moral verdiğini belirterek, "Bizim ampute futbol olmayınca zaten moralimiz bozuluyor ama biz ampute futbolda spor yaptığımız için çok mutlu oluyoruz. Türkiye de ampute sporla ilgili önemli lig. Bütün dünyada ampute milli takım var ama ampute lig yok. Sadece Türkiye'de ampute lig var. Onun için biz Türkiye'de mutlu oluyoruz. Ampute futbol da bedensel engellilere destek veriyor" ifadelerini kullandı.



"8 yaşındayken 5 arkadaşım öldü benim de bacağım kesildi"



Richard, 8 arkadaşıyla futbol oynadıkları sırada kendilerine araba çarptığını belirterek, "Ben 8 yaşındayken ben ve okul arkadaşlarım futbol oynadığımız sırada bize araba çarptı. Benim 5 tane arkadaşım bu kazada öldü. Ben Allah'a şükür benim sadece ayağım kesildi. Ama önceden moralim çok bozuluyordu, arkadaşlarımın iki tane ayağı var benim bir tane ayağım var diye ama ampute futbol oynadığım için moralim iyi" şeklinde konuştu.



"İnşallah ben de ampute futbolun Selçuk İnan'ı olurum"



Ganalı ampute futbol oyuncusu Richard, Selçuk İnan'la tanışmak istediğini de söyleyerek, "Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Maçlarını her hafta izliyorum. Bence Türkiye'de ve Galatasaray'da en iyi orta saha oyuncusu Selçuk İnan. Ben Selçuk İnan'ın oyununa da her zaman bakıyorum. İnşallah ben de ampute futbol için Selçuk İnan gibi olurum. İnşallah ben birebir Selçuk İnan'la tanışma fırsatı bulurum" ifadelerini kullandı.



Richard'ın çalıştığı iş yerinin sahibi Mehmet Doğan ise, Richard'ın 5 yıldır yanlarında çalıştığını belirterek, "Konya'da futbol oynuyorlar. Futbolun haricinde boş zamanlarında biz maddi imkan olarak ülkelerindeki ailelerine yararı olsun diye spor malzemesi üretiminde çalıştırıyoruz. Sağ olsun bize yardımcı oluyorlar, biz de onlara yardımcı oluyoruz, dolayısıyla onlar da ailelerine yardımcı oluyorlar" dedi. - KONYA