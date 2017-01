Gana Devlet Başkanı'ndan Borsan'a Destek

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, kendilerini makamında kabul eden Gana Devlet Başkanı'nın "Borsan'ın ülkemizde yaptığı ve bundan sonra yapacağı yatırımlara her türlü desteği vereceğim" sözlerinin hem heyecan hem de gurur verici olduğunu söyledi.



Ukrayna, Kırgızistan ve İtalya'dan sonra Gana'da yurt dışı yatırımını gerçekleştiren ve 65 ülkeye ihracat yapan Borsan Grup heyetini makamında kabul eden Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo Addo'nun, "Borsan'a, ülkemizde yaptığı ve bundan sonra yapacağı yatırımlarında her türlü desteği vereceğim. Yatırım projeleriniz için bana direkt ulaşabilirsiniz" sözleri, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez'i hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı.



Afrika'yı keşfetmek gerekir



Afrika kıtasının dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu ama bu zenginliklerin sömüren ülkeler tarafından gerçek sahiplerine yansıtılmadığını belirten Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Türkiye'nin bu dev pazarı son 5-10 yılda keşfedebildiğini, hala da sanayi ve hizmet sektörünün bu pazarı tam manasıyla algılayamadığını söyledi.



25 Afrika ülkesine ihracat



Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, kendilerinin de Afrika pazarındaki arayışlara 2008 yılında başladıklarını anlatarak, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Önce Kuzey Afrika, daha sonra İç ve Batı Afrika ile ticaretimizi geliştirmeye başladık. Bu ülkelerde, sektörümüzle ilgili pazarın büyük oyuncuları ile diyaloglar kurduk. Defalarca ziyaretler yaptık, onları da Türkiye'ye davet ettik. Birçok tanıtım çalışmalarımız oldu. Fuarlara katıldık. Kendimizi ifade etmeyle ilgili olarak aralıksız 8 yıldır çalışmalarımızı devam ettirdik. Bugün gelinen noktada, 25 Afrika ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin bir bölümünde gerçek pazar lideriyiz. Yani, Borsan o pazarlardaki en kaliteli ve en pahalı ürün olarak raflarda yerini almaktadır. Afrika pazarının Türkiye için en avantajlı bölgesi olarak Batı Afrika'yı gördük. Togo, Benin, Gana, Fildişi, Kamerun Burkinofaso ve Gine, gibi Batı Afrika ülkelerinde, son yıllarda, hükümetimizin kurduğu sıcak ilişkilerden de kaynaklı olarak bizler seviliyor ve yatırımlarımıza sıcak bakılıyor. Dolayısıyla biz de son bir kaç yıl enerjimizi Batı Afrika ülkelerine yönelttik."



"Gana önemli bir ülke"



Adnan Ölmez, Batı Afrika'nın en büyük ülkelerinden biri olan ve yine en önemli ekonomisi konumunda bulunan Gana'da, Borsan'ın pazar lideri olduğunu hatırlatarak, "Borsan fabrikalarında üretilen ürünlerin Gana ve çevre ülkelerine dağıtımını yapmak için bir merkez üs kurduk. Borsan, bugüne kadar yaptığı yurt dışı yatırımlarında prensip olarak, uzun yıllar ticari ilişkileri olan yerel ortağı tercih etmektedir. Gana'da da 8 yıldan beri birlikte çalıştığımız distribütörümüzle ortaklık kurduk. Böylelikle Borsan ürünleri Gana ve bölgesi ülkelere çok daha hızlı ulaşacak, bölgede var olan ihracatımız 3 kat daha artacağı gibi ticaretimiz de daha karlı hale gelecek" diye konuştu.



Gana Devlet Başkanı'nın sözleri



Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dakwe Afuko Addo'nun kendilerini makamında kabul ettiğini belirtti. Ölmez, çok sıcak karşılandıkları ziyarette, Devlet Başkanı Nana Addo Dakwa Afuko Addo'nun grubun uluslararası faaliyetlerini bilmesi ve "Gana'da yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız yatırımlarda, Borsan'a her türlü desteği vereceğim. Gerektiğinde bana ulaşabilirsiniz. Sizlerin ülkemde farklı sektörlerde yatırım yapmasını arzu ediyorum" sözlerinin hem heyecan hem de gurur verici olduğunu vurguladı.



"2017 ihracat yılı olacak"



Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, dövizdeki ciddi artışın iç pazarda birtakım olumsuzluklara neden olmasına rağmen ihracat için bir avantaj yarattığını belirterek, "Biz, 2017 yılını ihracat yılı olarak ilan ettik ve 10. aydan sonra mevcut pazarlarımızın yanında Avrupa ve Afrika'ya yoğun ziyaretler yaptık. Şimdi bunlar sonuç vermeye başladı. İhracatta iyi bir yıl bekliyoruz ve bütün enerjimizi ihracata veriyoruz. Bizim olduğu gibi ülkenin de ihtiyaç duyduğu şeyin bu olduğuna inanıyoruz. İhracat yapma altyapısı olan herkese çağrıda bulunuyorum. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi Afrika pazarını daha çok önemsiyelim ve daha fazla gidelim. Aynı zamanda cesur da olalım. Afrika'da etkili olan Fransız ya da İngiliz'in bizlerden daha kabiliyetli olmadıkları görülecektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN