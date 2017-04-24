Gamze Özçelik Tesettürlü Paylaşımıyla Türkiye Gündemine Oturdu

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, paylaşımına eklediği notla takipçilerinden dua istemişti.

TT LİSTESİNDE 6'NCI SIRAYA YERLEŞTİ

Özçelik'in tesettürlü paylaşımı bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da Gamze Özçelik, hakkında atılan 9 binin üzerinde tweet'le Türkiye gündeminde TT listesinin 6'ncı sırasına oturdu.

İşte Gamze Özçelik'in Instagram paylaşımı:

Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.