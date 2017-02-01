GL Events Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Gaming İstanbul Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı İstanbul Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Konsol, PC, online sosyal ve mobil oyun yayıcıları, video oyun donanım üreticileri, teknoloji ürünleri, oyun içi reklamcılık, online oyun modelleri için sağlayıcılar şeklindedir.



Düzenleyici: GL Events Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Dijital Eğlence ve Oyun Teknolojileri Fuarı



Türü: İhtisas Fuarı