Game Of Thrones'in Yedinci Sezonuna Ait Fotoğraflar Paylaşıldı

Geçtiğimiz aylarda paylaştığımız "Efsane dizi Game of Thrones sekizinci sezonda final yapıyor" haberinin ardından, yedinci sezon tanıtımıyla karşımıza çıkacak olan Game of Thrones, şimdi de paylaştığı yeni fotoğraflarla, yedinci sezon yayınlanmadan önce hayranlarının heyecanlanmasına neden oldu.



Sekizinci sezonun ardından sonlandırılması planlanan Game of Thrones'e, fotoğraflardan anlaşıldığı üzere kış geri geliyor.



Uzun bir süredir hayranlarını bekleten Game of Thrones serisinin yedinci sezonu, toplam yedi bölümden oluşacak ve 16 Temmuz'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak.



İşte Game of Thrones'in yedinci sezonundan paylaşılan fotoğraflara birkaç örnek;