'Game of Thrones'un Başrol Oyuncuları Bölüm Başına 2,5 Milyon Dolar Alacak

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisi bir rekor daha kırmaya hazırlanıyor. Dizinin 5 başrol oyuncusunun yeni sezonda bölüm başına tam 2,5 milyon dolara kazanacakları konuşuluyor.

DİZİYE AYRILAN BÜTÇE 10 MİLYON DOLAR OLACAK

Independent'ın haberine göre Game of Thrones dizisi böylelikle Friends ve The Big Bang Theory'i geçerek yeni bir rekorun sahibi olacak. Dizide bölüm başına ayrılan 6 milyon dolarlık bütçenin de bu sezon 10 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

YENİ SEZON 16 TEMMUZ'DA

170'den fazla ülkeye pazarlanan dizinin yeni sezonu 16 Temmuz 2017'de yayınlanacak.