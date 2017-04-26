Gambiyalılardan Pamuk Ambarı Söke'ye Ziyaret

Gambiya Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'nin pamuk ambarı Söke'ye geldi.



Aydın ili kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette Söke'ye gelmeyi ihmal etmeyen Gambiya heyeti, Söke'de Söke Ticaret Borsası ile birde çırçır fabrikasını gezdi. Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow, Tarım Bakanı Müsteşar Yardımcısı Hassan M. Jallow, Gambiya Büyükelçisi Momodou Badjie ve Tarım Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Aba Gibril Sankareh'in de aralarında bulunduğu heyet Söke'de pamuk hakkında bilgileri yerinde aldı. Gambiyalılara Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay eşlik etti.



Gambiya'nın özellikle pamuk üretiminde atılım peşinde olduğunu öğrendiklerini belirten Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay; "Konuklarımızı ilimizdeki pamuk konusundaki kurum ve kuruluşlarla buluşturduk. Deneyimleri paylaşıyorlar. Heyet buradan da Antalya'ya geçecek. Konuklarımızı iyi ağırladığımızı düşünüyoruz, inşallah kendileri de memnun kalmışlardır" dedi.



Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow Türkiye'nin tarımdaki yerini bildiklerini, özellikle Söke'nin pamuk üretiminde söz sahibi olduğunu öğrendiklerini belirterek, kendileri ile yakından ilgilenen Valilik başta olmak üzere tüm Aydınlılara teşekkür etti.



Söke Ticaret Borsası ziyaretinde Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, Söke'deki pamuk başta olmak üzere tarımsal üretim konusunda bilgiler verdi. Günal Gambiyalı konukları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - AYDIN