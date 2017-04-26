Gambiya Tarım Bakanı Jallow, Söke'de

Gambiya Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow, Söke Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak için Aydın'a gelen Jallow, Gambiya Büyükelçisi Momodou Badjie ve beraberindeki heyetle Söke Ticaret Odası Başkanı Salih Deniz Günal'la görüştü.



Günal, ziyaret nedeniyle heyete teşekkür ederek Söke Ticaret Borsası hakkında bilgi verdi.



Heyet daha sonra modernize edilmiş laboratuvarları gezdi.



Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirten Jallow, "İyi tarım konusunda Türkiye'yi örnek alıyoruz. Biz de tarımda bu seviyeye gelebilmek için araştırmalar yaparak çaba sarf ediyoruz." dedi.



Heyet daha sonra ilçedeki bazı çırçır fabrikalarını gezdi.