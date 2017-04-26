Gambiya Tarım Bakanı Aydın Valisi Koçak'a Ziyaret

GAMBİYA Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow beraberindekilerle birlikte Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ı ziyarette bulundu.



Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow, Tarım Bakanı Müsteşar Yardımcısı Hassan M. Jallow, Gambiya Büyükelçisi Momodou Badjie ve Tarım Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Aba Gibril Sankareh, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ı makamında ziyaret etti. Gambiya heyetini, Vali Ömer Faruk Koçak ve Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay karşıladı. Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow, "İyi tarım konusunda Türkiye'yi örnek alıyoruz. Bizde tarımda bu seviyeye gelebilmek için çalışmalarımızı araştırmalar yaparak çaba sarfediyoruz" dedi.



FETÖ OKULLARINI İLK KAPATAN ÜLKE



Vali Ömer Faruk Koçak, Gambiya'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğuna değinerek, şöyle konuştu:



"Afrika ülkeleri içerisinde aynı zamanda 15 Temmuz sonrasında bu FETÖ okullarını bizden sonra ilk kapatan bir ülke olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye ile ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu ve ortak hareket etme kabiliyetinin yüksek olduğunu gösterdiler. Gambiya nüfusunun yüzde 85'i Müslüman olan bir ülkedir. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum."



"TÜRKİYE'YE KARŞI OLANA BİZ DE KARŞIYIZ"



Gambiya Büyükelçisi Momodou Badjie ise, "Valinin dediği doğrudur dediği gibi FETÖ'nün okulları Gambiya'da bulunuyordu. Türkiye bu konuda bir isteği olduğu için Gambiya, Afrika Kıtasında bu okulları hemen kapattı. Biz kardeş ülke olarak Türkiye hükümetine karşı olan herkese biz de karşıyız. Türkiye Cumhuriyetine karşı olan bir kişinin biz Gambiya'da olmasını kabul etmeyiz. FETÖ olayları ortaya çıktığında biz okulları kapattık ve faaliyetlerini hemen durdurduk. Gambiya'da FETÖ faaliyetleri bir tarih olmuştur. Biz iki hükümet arasından bir çalışma yürüttük. Biz Türk halkına bir söz veriyoruz. Kardeş bir ülke olarak Türkiye halkına zarar verecek her kurumu Gambiya'da oturtmayacağız. Bu kardeşliğimiz daha da ilerleyecektir" diye konuştu.



Daha sonra Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ziyaret anısına Gambiya Cumhuriyeti Tarım Bakanı Omar Amadou Jallow'a halı, Aydın'ın yerel ürünleri incir ve zeytinyağı hediye etti. Gambiya Tarım Bakanı Jallow ve beraberindeki heyetin kentteki ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi. Antalya'da yapılan 1. Türkiye Afrika Tarım Bakanları Forumuna katılacak heyetin, Aydın'da Tariş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Nazilli Pamuk Araştırma, Ziraat Tarım aletleri firmaları ve Söke Ticaret Borsası'nda da bazı incelemelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulunacağı belirtildi.



- Aydın