Gambiya Ordusundan Seçimi Kaybeden Başkana Destek

Gambiya Savunma Bakanı General Ousman Badgie, başkanlık seçimlerini kaybeden Yahya Jammeh'e sadakat ve desteklerinin devam ettiğini açıkladı.



Daily Observer gazetesinde yer alan ve General Badgie'nin imzasıyla yayımlanan yeni yıl mesajında, ordunun Yahya Jammeh'e tam destek verdiği belirtildi.



Badgie mesajında, "Silahlı kuvvetler, Devlet Başkanımıza, Hükümete ve Gambiya halkına desteklerini ve sadakatini devam ettirmektedir." ifadesi kullanıldı.



Seçimlerden yenik ayrılan ve ilk etapta yenilgisini kabul eden Gambiya Devlet Başkanı Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz etme kararı almış ve başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanı seçiminde, Birleşik Demokratik Partisi (UDP) başkanı Adama Barrow seçimin galibi olmuştu.