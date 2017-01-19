Gambiya'nın Yeni Devlet Başkanı Barrow Açıklaması

Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, bulunduğu Senegal'den ülkesine dönerek yeni hükümeti kuracağını açıkladı.



Barrow, Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde düzenlenen başkanlık yemin töreninde yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'i sözünü tutmaya davet ederek "Yakında yeni hükümeti kuracağım. Ardından Gambiya'ya dönüp ülkemin kalkınması için çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.



Senegal Başbakanı Muhammed Bun Abdullah Dionne, BM Genel Sekreteri Batı Afrika Özel Temsilcisi Muhammed İbn Chambas ve çok sayıda ülke temsilcisinin katıldığı törende Barrow, Gambiya'daki güvenlik güçlerini "dürüst" olmaya çağırdı.



Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.



Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Bugün akşam saatlerinde Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı bildirilmişti.