Gambiya'nın Seçilmiş Başkanı Barrow Ülkesinde Heyecanla Karşılandı





Batı Afrika ülkesi Gambiya'nin seçilmiş başkanı Adama Barrow, geçtiğimiz Perşembe günü ülkesine döndü. Aralık ayındaki seçimleri kazanan Barrow, eski başkan Yahya Jammeh'nin seçimi kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayacağını açıklamasının ardından Senegal'e gitmişti.



Gambiyalılar, Barrow'un 1994 yılındaki askeri darbeyle başkan olan Yahya Jammeh'nin yerine ülkenin yönetimini devralmasından ötürü oldukça mutlu:



"Açıkçası Barrow'dan umutluyuz çünkü Yahya Jammeh'nin tek yaptığı insanları öldürmekti. Ülkesinin parasını israf etti ve dinimizi karaladı. Her şeyi mahvetti. Barrow'u biz iyi biliyoruz. O ülkeyi çok iyi bir şekilde yönetebilecek biri."



"Herkes mutlu. Jammeh beceriksizin biriydi ve onu sonunda gönderdik. Dün genci yaşlısı herkes liderimizi mutlulukla karşıladı ve şimdi Gambiya özgür bir ülke. 22 yıl güçlük çektik, ancak şimdi herkes özgür ve biliyoruz ki ekonomi de yakında büyüyecek."



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askerleri, Gambiya ordusunda Jammeh yanlısı herhangi bir ayaklanmaya karşın ülkede güvenliği kontrol ediyor.



Jammeh'i iktidardan vazgeçmeye ikna etmek için uluslararası arabulucular devreye girmiş, ECOWAS'ın Gambiya'yı askeri müdahale ile tehdit etmesinin ardından Jammeh başkanlığı bırakmıştı. 23 Ocak'ta ülkeyi terk eden Jammeh'nin Ekvator Ginesi'ne gönderildiği kaydedildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Gambiyanın ülkesinde başkanı heyecanla seçilmiş Başkan Afrika karşılandı Barrow Gepost: 27 januari 2017