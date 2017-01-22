Gambiya'nın Devrik Lideri Sürgüne Gönderildi

Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın seçimi kaybetmesine karşın koltuğu bırakmak istemeyen lideri Yahya Jammeh, ailesiyle birlikte ülkeyi terk etti.



Ülkeyi 22 yıldır yöneten eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh, ültimatom sonrası görevi bırakmayı kabul etmişti.



Devlet televizyonunda bir açıklama yapan Jammeh, "Bir damla bile kanın dökülmesine gerek yok" diye konuşmuştu.







Jammeh'in görevi bırakma açıklaması, arabulucularla yaptığı saatler süren görüşmelerin ardından geldi. Görüşmede hangi şartlar üzerinde anlaşıldığı açıklanmadı, ancak bölge ülkelerinin askeri operasyon ihtimalini masaya sürdüğü tahmin ediliyor.





Yahya Jammeh, iktidarı aralık ayında yapılan seçimlerde Adama Barrow'a kaybetmişti.



Ancak mağlup lider, görevi devretmemek için ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.



Yeni devlet başkanı ülkeye dönecek



Seçimin galibi olan Adama Barrow ise, komşu ülke Senegal'de bulunan Gambiya büyükelçiliğinde yemin etmek zorunda kalmıştı.



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Yahya Jammeh'in önce Gine'ye, ardından yerleşmek için yine Afrika kıtasındaki Ekvator Ginesi'ne gideceğini açıkladı.



Seçimin galibi olan Barrow'un ise şu an Gambiya'da olduğu ve yakın tarihte ülkeye döneceği belirtiliyor.



Adama Barrow, BBC'ye yaptığı açıklamada, eski devlet başkanı döneminde gerçekleşen insan hakları ihlallerini araştırmak ve uzlaşmayı sağlamak için bir komite kurmak istediğini açıklamıştı.



BBC Afrika muhabiri Alastair Leithead'in izlenimleri



BBC Afrika muhabiri Alastair Leithead'in izlenimlerine göre, Yahya Jammeh havaaalanına büyük bir araç konvoyu ve kalabalık bir destekçi eşliğinde geldi.



Jammeh, askeri bando tarafından çalınan tören müziğini dinledikten sonra, devlet erkanının dizildiği kırmızı halıdan yürüdü.



Daha sonra ise uçağın merdivenlerini tırmandı, döndü ve kalabalığı Kuran ile selamladı. Ardından uçağa bindi.



Askerler, destekçiler ve devlet arkanı duygulandı, bir kısmı ağlıyordu. Ülkedeki diğer kesim ise diktatörlük olarak gördükleri, insan hakları ihlallerinin yaşandığı ve ifade özgürlüğünün sınırlandığı bir dönemin bitmesinden ötürü sevinçliydi.





Yahya Jammeh, Gambiya'nın İngiltere'den 1965'te bağımsızlığını kazanmasından beri yönetimi barışçıl olarak devreden ilk devlet başkanı.



Bir bakışta Yahya Jammeh