Gambiya Halkı Siyasi Krizin Şiddetsiz Atlatılmasından Memnun





Gambiya'da eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'nin ülkeyi terk etmesinin ardından seçilmiş başkan Adama Barrow'un yönetimi devralması bekleniyor.



Yalaşık 22 yıl iktidarda bulunan Jammeh'nin ülkeyi terk etmesi başkent Banjul'da sevinç gösterilerine kutlandı.



Banjul sakinleri baskı ve şiddetin sona erdiği görüşünde:



"Bugün gerçekten mutluyum, çünkü Başkan Jammeh gitti. Herkes nihayet huzura erdi, sakinleşti, bu yüzden mutluyum."



"Gambiya'daki durum bir cezaevini andırıyordu. Ama artık özgürüz. Jammeh'den çok çektik."



Aralık ayında yapılan seçimleri kaybeden Jammeh, önce mağlubiyeti kabul etmiş ancak daha sonra seçimlerin yenilenmesi talebiyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.



Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'ya askeri müdahale kararı almasının ardından görevi bırakan Jammeh, 21 Ocak'ta Ekvator Ginesi'ne sığındı.



Auteur: euronews-tr



Tags: memnun Gambiya euronews atlatılmasından krizin halkı şiddetsiz siyasi news Gepost: 22 januari 2017