Gambiya Devlet Başkanı Barrow Ülkesine Dönüyor

Gambiya'da başkanlık seçimlerinden galip gelen ancak yemini Senegal'de eden Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesine dönüyor.



Eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh seçimleri Adama Barrow'a karşı kaybetmiş, ardından görevi bırakmayacağını açıklayarak krize neden olmuştu. Duruma Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) müdahale etmesinin ardından Jammeh görevi resmen bırakmıştı. Güvenlik kaygıları nedeniyle Senegal'e sığınan ve yemini burada bulunan Gambiya Büyükelçiliği'nde eden Adama Barrow, ülkesine dönüyor. Barrow'un Sözcüsü Halife Sallah, yeni devlet başkanının gelecek günlerde halkla bir araya geleceğini dile getirdi. Sallah, göreve başlama töreninin başkent Banjul'daki ulusal stadyumda düzenlenebileceğini kaydederek, "Güç göstermek için bir fırsat olacak. Herkes davet edilecek. Barrow, burada halka seslenecek" ifadelerini kullandı.



Barrow'a BM Genel Sekreterinin Batı Afrika Özel Temsilcisi Muhammed İbni Chambas'ın eşlik etmesi bekleniyor. - BANJUL