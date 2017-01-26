Gambiya Devlet Başkanı Barrow Ülkesine Döndü (1)

Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Barrow, iktidarı devralmak üzere ülkesine döndü.



Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesinin başkentinde Banjul Havalimanı'na iniş yaptı. Barrow'u coşkulu bir kalabalık karşıladı. İnişin ardından Barrow, Twitter hesabından, "Nihayet eve döndüm" diye yazdı. - İstanbul