Gambiya Devlet Başkanı Barrow: 'Nihayet Evimdeyim'





Gambiya'da, aralık ayındaki seçimlerde devlet başkanlığını kazanan Adama Barrow, ülkesine geri döndü.



Barrow, eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in koltuğunu bırakmamasıyla patlak veren kriz nedeniyle Senegal'e sığınmıştı.



Devlet başkanı, yeminini de Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliği'nde etmişti.



Sosyal medyadaki paylaşımında 'nihayet evimdeyim' diyen lideri başkentte binlerce kişi karşıladı.



Gambiya'da seçimler 1 Aralık'ta yapıldı. Seçim sonuçlarına itiraz eden Yahya Jammeh, 22 yıldır oturduğu koltuğu Barrow'a devretmemek için 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. İki gün sonra, 19 Ocak'ta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı güçlerin ülkeye girmesiyle eski devlet başkanı istifa etmişti.



Bu kriz döneminde kan dökülmedi ancak çatışma çıkar kokusuyla komşu ülkelere kaçanlar oldu.



Koltuğunu bırakıp ailesiyle birlikte Ekvator Ginesi'ne sığınan Yahya Jammeh'in, ülkeyi terk ederken hazineden 11 milyon Dolar'dan fazla para aldığı iddia ediliyor.



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Tags: Gambiya Seçim sonuçları Başkanı Sürgün evimdeyim Afrika Barrow: Nihayet Devlet Gepost: 27 januari 2017