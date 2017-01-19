Gambiya'daki Turistler Ülkeyi Terk Ediyor - Banjul

- Terk edilmiş sahillerden detay Turistlerin ülkeyi terk edişi Turistlerin otobüslere binişleri Sahillerde kalan köpeklerden detay BANJUL - Gambiya'da görevini devretmesi gereken Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Gambiya'daki Turistler Ülkeyi Terk Ediyor - Banjul

- Terk edilmiş sahillerden detay
Turistlerin ülkeyi terk edişi
Turistlerin otobüslere binişleri
Sahillerde kalan köpeklerden detay BANJUL - Gambiya'da görevini devretmesi gereken Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etti. Gambiya'nın başkenti Banjul'daki Palma Rima Otel'de bulunan turistler, olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ülkeyi terk etmeye başladı.

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