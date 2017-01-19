- Terk edilmiş sahillerden detay
Turistlerin ülkeyi terk edişi
Turistlerin otobüslere binişleri
Sahillerde kalan köpeklerden detay BANJUL - Gambiya'da görevini devretmesi gereken Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etti. Gambiya'nın başkenti Banjul'daki Palma Rima Otel'de bulunan turistler, olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ülkeyi terk etmeye başladı.
Gambiya'daki Turistler Ülkeyi Terk Ediyor - Banjul
- Terk edilmiş sahillerden detay Turistlerin ülkeyi terk edişi Turistlerin otobüslere binişleri Sahillerde kalan köpeklerden detay BANJUL - Gambiya'da görevini devretmesi gereken Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etti.
- Terk edilmiş sahillerden detay
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads