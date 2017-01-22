Gambiya'daki Siyasi Kriz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gambiya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Adama Barrow'un görevi devralmasından duyulan memnuniyet belirtildi.



Geçici olarak Bakanlık Sözcülüğü görevini yürüten Mark Toner, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Gambiya'da barışçıl bir şekilde devam eden devir işlemlerinden dolayı memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.



Açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve bölge ülkelerinin, sorunun çözümünde gösterdikleri öncülüğe vurgu yapıldı.



Seçimi kaybeden Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in, ülkeden ayrılma kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Toner, "ABD Gambiya halkıyla kurduğu yakın ilişkiden dolayı gurur duymaktadır ve Başkan Barrow ve kabinesiyle çalışabilmek için sabırsızlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.