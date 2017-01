Gambiya'daki Siyasi Kriz

Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi Adama Barrow, görevi bırakmayan Devlet Başkanı Yahya Jammeh ülkeden çıktıktan sonra Gambiya'ya döneceğini açıkladı.



Barrow, Senegal'in başkenti Dakar'da Associated Press'e verdiği mülakatta, ülkedeki durum açıklığa kavuşunca ülkesine dönmeyi planladığını belirtti.



"Teyit edilmiş bilgi değil ancak güvenilir kaynaklar Jammeh'in bugün ülkeden ayrılacağını söylüyor. Gine'ye gideceğini düşünüyoruz ama yüzde 100 emin olmak için bekliyoruz." ifadelerini kullanan Barrow, Jammeh'in ayrılmasıyla ilgili şartların henüz kendisine bildirilmediğini söyledi.



Jammeh'in artık yabancı bir ülkede yaşayacak olmasının önemli olduğunu vurgulayan Barrow, Jammeh'in görevi bırakmak istememesi hakkında ise Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.



1 Aralık'ta devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek, iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.



Senegal Ordusu da 19 Ocak perşembe günü akşam saatlerinde Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı. Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. Devlet Başkanı Jammeh, bugün istifaya etmeye razı olmuştu.