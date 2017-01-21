Gambiya'daki Siyasi Kriz

Gambiya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh istifa etmeyi kabul etti.



Eski Devlet Başkanı Jammeh, bir ulusal yayında yaptığı açıklamada, hiç kimsenin ülkedeki siyasi krizi çözmek için ölmek zorunda olmadığına inandığını söyledi.



Jammeh, "Bizlerin ve bizden öncekilerin ulus için feda ettiği sayısız kurbanlar neticesinde, Gambiya kendi geleceğini ve kaderini tayin etme konusundaki arzusunu teyit etti. Bu yolu daima hayatım pahasına dahi olsa savunmaya hazırım." ifadesini kullandı.



Diğer yandan, Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Gambiya ordu ve polis yetkilileri, siyasi kriz nedeniyle Senegal'e kaçan 45 bin Gambiyalıya ülkeye geri dönün çağrısında bulundu.



Gambiya'nın seçilmiş Devlet Başkanı Adama Barrow, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jammeh'in görevinden ayrılıp ülkeyi terk edeceğini belirtmişti.



Genelkurmay Başkanı Ousmane Badjie, ülkenin güvenlik birimlerinin seçilmiş Devlet Başkanı Barrow'a destek olacağına dair söz vermişti. Jammeh'i göndermek için hazır olan bölgesel güçlere müdahale etmeyeceklerini belirten Badjie, "Siyasi olarak çözebileceğimiz bir konu için savaşmaya zorlayamazsınız. Müdahale için herhangi bir neden görmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Barrow'un bir sözcüsü de Jammeh'den, askeri müdahaleden kaçınmak için ülkeyi terk etmesini istemişi.



Öte yandan, Senegalli hükümet yetkilileri de Jammeh'in görevini yeni lidere bırakacağını açıklamıştı.



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Jammeh'in görevini bırakıp ülkeden ayrılması için son düzenlemelerin yapıldığını kaydetti.





Aralık ayındaki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz etme kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.





Senegal ordu sözcüsü, perşembe günü akşam saatlerinde Senegal'in de yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.





Barrow ise perşembe günü Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.