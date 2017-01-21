Gambiya'daki Siyasi Kriz

- Banjul Havaalanındaki uçaklar

Turistlerin uçağa binmesi ve uçağın havalanması

Gambiyalı askerlerin tören alanına kırmızı halı sermesi Gambiya'daki turistler, ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle ve olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkentteki Banjul Havaalanından uçağa binerek ülkeyi terk etti. Gambiya'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak görevini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh ülkeyi terk etmedi. Jammeh ülkeyi terk etmeyince Gambiyalı askerler havaalanında tören için yere serilen kırmızı halıyı topladı.